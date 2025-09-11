CG News: नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से जल्द होगा संपर्क, CM ने अफसरों को दिए विशेष निर्देश

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए प्रयास करने कहा है। सीएम ने बुधवार रात को आला अफसरों के साथ चर्चा की। उन्होंने देर रात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया कि- मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटक इस समय नेपाल में हैं।