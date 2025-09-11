Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से जल्द होगा संपर्क, CM ने अफसरों को दिए विशेष निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में फंसे राज्य के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने अफसरों से संपर्क साधने और पर्यटकों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से जल्द होगा संपर्क (Photo source- Patrika)
नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से जल्द होगा संपर्क (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए प्रयास करने कहा है। सीएम ने बुधवार रात को आला अफसरों के साथ चर्चा की। उन्होंने देर रात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया कि- मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटक इस समय नेपाल में हैं।

उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस कठिन समय में हमारी सरकार हर नागरिक की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

CG News: बता दें कि छत्तीसगढ़ के अफसरों ने पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार के गृह और विदेश विभागों से संपर्क शुरू कर दिया है। वहां फंसे कुछ पर्यटकों से फोन पर संपर्क की ख़बरें भी आ रही हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या को लेकर अधिकृत जानकारी अगले 24 घंटे में ही मिल पाएगी।

11 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से जल्द होगा संपर्क, CM ने अफसरों को दिए विशेष निर्देश

