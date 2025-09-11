Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: बस्तर में औद्योगिक विकास की नई पहल… इन्वेस्टर कनेक्ट से खुलेगा रोजगार का रास्ता

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से बस्तर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

इन्वेस्टर कनेक्ट से खुलेगा रोजगार का रास्ता (Photo source- Patrika)
इन्वेस्टर कनेक्ट से खुलेगा रोजगार का रास्ता (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन से बस्तर अंचल में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वहीं रोजगार के अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में बस्तर का विकास सदैव अग्रणी रहा है।

इन्वेस्टर कनेक्ट इसी संकल्प को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास की इस सोच के अंतर्गत उद्योग और निवेश को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूलभूत क्षेत्रों से जोड़ा गया है, ताकि बस्तर का विकास केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक उन्नति का आधार भी बन सके।

CG News: इन्वेस्टर कनेक्ट न केवल बस्तर में नए उद्योगों और व्यापक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकास की प्रत्येक उपलब्धि का लाभ सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुँचे और वे इस प्रगति यात्रा के सक्रिय भागीदार बनें।

Published on:

11 Sept 2025 09:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: बस्तर में औद्योगिक विकास की नई पहल… इन्वेस्टर कनेक्ट से खुलेगा रोजगार का रास्ता

