CG News: दिवाली के मौसम में भी किसानों के चेहरों पर उदासी, धान की फसल पर संकट के बादल

CG News: दर्जनों गांवों के किसानों ने बताया कि खेतों में दवाई डालने का कोई असर नहीं हो रहा है। इससे उन्हें आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। खेत में धान की फसल अच्छी है, परंतु कीड़ों की प्रकोप से वे काफी परेशान हैं। निलजा के ही किसान जीधन वर्मा ने बताया किए बाजार से दवाइयां लाकर धान की फसलों पर छिड़काव किया, उसके बावजूद कोई सुधार नहीं आया। दवा का छिड़काव करने के बाद भी कीट की रोकथाम नहीं होनें से फसल को माहों चट कर रहे हैं। उत्पादन में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है, जिसका सीधा असर अनाज की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ेगा।