Commits suicide: कॉलेज की छात्रा ने कीटनाशक खाकर कर ली आत्महत्या, परिजन बोले- पड़ोसी की प्रताडऩा से थी परेशान

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी कॉलेज की एक छात्रा ने 16 सितंबर को घर में ही कीटनाशक खा लिया था। परिजनों द्वारा उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर के होलीक्रॉस हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। इधर मृत छात्रा के पिता ने पड़ोसी को बेटी की मौत का गुनाहगार बताया है। उसने कहा कि पड़ोसी द्वारा प्रताडि़त किए जाने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र के ग्राम दवनसरा निवासी सरस्वती पंैकरा पिता शिव कुमार २१ वर्ष कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मंगलवार को उसने कीटनाशक का सेवन (Commits suicide) कर लिया था। उसके मुंह से झाग निकलते देख परिजन ने उससे पूछताछ की तो उसने जहर खाने की बात बताई।
इसके बाद उसे इलाज के लिए होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। पुलिस ने पीएम पश्चात छात्रा का शव परिजन को सौंप दिया।
मृत छात्रा के बड़े पिता शिवप्रसाद ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया है कि पड़ोसी वंशलाल से उनका जमीन विवाद चल रहा है। उसके कहने पर गांव वाले मेरे घर आना-जाना नहीं करते थे।
वहीं सरस्वती की सहेली भी पड़ोसी के डर से घर में नहीं आते थे। इससे सरस्वती परेशान रहती थी। पड़ोसी की प्रताडऩा से तंग आकर सरस्वती ने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली।