Commits suicide: कॉलेज की छात्रा ने कीटनाशक खाकर कर ली आत्महत्या, परिजन बोले- पड़ोसी की प्रताडऩा से थी परेशान

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी कॉलेज की एक छात्रा ने 16 सितंबर को घर में ही कीटनाशक खा लिया था। परिजनों द्वारा उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर के होलीक्रॉस हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। इधर मृत छात्रा के पिता ने पड़ोसी को बेटी की मौत का गुनाहगार बताया है। उसने कहा कि पड़ोसी द्वारा प्रताडि़त किए जाने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।