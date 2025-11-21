सरकार ने शुरू किया नया कम्युनिकेशन मॉडल, हर विभाग में प्रवक्ता और सोशल मीडिया एक्टिविटी अब अनिवार्य

CG News: राज्य सरकार ने अपनी इमेज को मज़बूत करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की इस पहल के तहत, अब सभी राज्य डिपार्टमेंट को हर तीन महीने में अपने काम की पब्लिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें अलग-अलग स्कीम, अचीवमेंट और सुधारों की प्रोग्रेस की रिपोर्ट जनता के लिए देना शामिल है।