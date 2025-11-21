Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सरकार ने शुरू किया नया कम्युनिकेशन मॉडल, हर विभाग में प्रवक्ता और सोशल मीडिया एक्टिविटी अब अनिवार्य

CG News: सभी विभागों में प्रवक्ता नियुक्त होंगे, रोजाना सोशल मीडिया पर दिनभर के काम की जानकारी साझा करनी होगी और हर तीन महीने में विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

सभी विभागों में नियुक्त होंगे प्रवक्ता (photo source- Patrika)

सभी विभागों में नियुक्त होंगे प्रवक्ता (photo source- Patrika)

CG News: राज्य सरकार ने अपनी इमेज को मज़बूत करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की इस पहल के तहत, अब सभी राज्य डिपार्टमेंट को हर तीन महीने में अपने काम की पब्लिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें अलग-अलग स्कीम, अचीवमेंट और सुधारों की प्रोग्रेस की रिपोर्ट जनता के लिए देना शामिल है।

CG News: प्रेस ब्रीफिंग ज़रूरी, रोज़ाना सोशल मीडिया अपडेट

नियमों के मुताबिक, हर डिपार्टमेंट को एक तय दिन और समय पर प्रेस ब्रीफिंग करनी होगी। साथ ही, उसे रोज़ाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी शेयर करना होगा कि उस दिन डिपार्टमेंट ने क्या किया। हर डिपार्टमेंट को इस काम के लिए एक स्पोक्सपर्सन अपॉइंट करने का भी निर्देश दिया गया है।

इवेंट की जानकारी एक दिन पहले करनी होगी जारी

पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. रोहित यादव की तरफ से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि किसी भी इवेंट की जानकारी एक दिन पहले पब्लिक कर देनी चाहिए, ताकि मीडिया को समय पर बुलाया जा सके। इंफोग्राफिक्स के ज़रिए ज़रूरी प्रोजेक्ट्स की जानकारी शेयर करने पर भी ज़ोर दिया गया है।

मीडिया से संवाद और पत्रकारों की भागीदारी पर फोकस

CG News: लेटर में अधिकारियों को मीडिया के साथ रेगुलर बातचीत बनाए रखने और ज़रूरी टॉपिक पर साफ़ जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, इसमें इवेंट्स में पत्रकारों को शामिल करने, बड़े प्रोजेक्ट्स के टूर अरेंज करने, मीडिया सेमिनार ऑर्गनाइज़ करने और पत्रकारों के साथ फ्रेंडली मैच खेलने का भी सुझाव दिया गया है।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का टारगेट

सभी डिपार्टमेंट को अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ Facebook, X, YouTube और Instagram पर शेयर करनी होंगी। डिपार्टमेंट को हर हफ़्ते के टारगेट दिए गए हैं, और ज़िलों को हर महीने के टारगेट दिए गए हैं, ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचती रहे।

एसीएस, पीएस और सचिवों को भेजा गया निर्देश

CG News: यह लेटर राज्य के सभी ACS, PS और सेक्रेटरी को भेजा गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि सरकारी योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना ज़रूरी है। इससे डिपार्टमेंट का प्रचार भी होगा और झूठी या गुमराह करने वाली खबरों पर रोक लगेगी।

Published on:

21 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकार ने शुरू किया नया कम्युनिकेशन मॉडल, हर विभाग में प्रवक्ता और सोशल मीडिया एक्टिविटी अब अनिवार्य

Patrika Site Logo

