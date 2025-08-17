CG Politics: सीएम की विदेश यात्रा पर बैज ने उठाए सवाल, बोले – क्या प्रदेश को कुछ फायदा मिलेगा… जमकर साधा निशाना

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर सवाल उठाएं हैं। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी एक हफ्ते के अमेरिका प्रवास पर गये थे। उनके वहां जाने का प्रदेश को क्या फायदा हुआ, आज तक उन्होंने प्रदेश की जनता को नहीं बताया।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी विदेश होकर आए हैं। अब मुख्यमंत्री जा रहे उम्मीद है कि उनके विदेश यात्रा का प्रदेश को कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि इन विदेश यात्राओं पर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपए खर्च होता है। बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य के आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को बेदखल करने का काम भाजपा सरकार कर रही है।
प्रदेश के अनेक जिलों के आदिवासियों के द्वारा धारित जमीनों के सरकारी रेकार्ड गायब किए जा रहे हैं, ताकि आदिवासियों के जमीन पर दावों को खारिज किया जा सके। हमारे नेता राहुल गांधी ने ‘कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ’ के टैग के साथ आदिवासियों के पट्टे गायब करने का आंकड़ा जारी किया है।
CM विष्णुदेव साय 21 अगस्त को 10 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे। बतौर मुख्यमंत्री यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा में सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे। सीएम सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है।