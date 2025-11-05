CG Rajya Alankaran Puraskar 2025: राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा… जानें कौन-कौन होंगे सम्मानित, देखें List

CG Rajya Alankaran Puraskar 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें राज्य के विशिष्टजन सम्मानित किए जाएंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मानित किए जाने वाले विशिष्टजनों के बारे में जानकारी दी।