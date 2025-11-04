छत्तीसगढ़ में कब से हुई राज्योत्सव की शुरआत, जानिए इस मेला में क्या कुछ होता है खास…

राज्योत्सव मेले की सबसे आकर्षक झलक इसकी सजावट और झाँकियाँ होती हैं, जो पूरे परिसर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान से जीवंत बना देती हैं। मेले स्थल को पूरी तरह छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जाता है, जहाँ मिट्टी, बांस, बेलमेटल और लोककला के तत्वों से पारंपरिक माहौल तैयार किया जाता है। हर जिले की झाँकी उसकी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, लोकजीवन और विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करती है, जिससे पूरा प्रदेश एक ही मंच पर अपनी विविधता और प्रगति की कहानी कहता दिखाई देता है।