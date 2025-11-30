CG Weather Update: रायपुर में आज खुले आसमान के साथ हल्की ठंड, न्यूनतम पारा 13 डिग्री

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है और तापमान लगातार नीचे आ रहा है। माना में न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजधानी रायपुर में इस सीजन का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में सबसे कड़ाके की ठंड अम्बिकापुर में रिकॉर्ड की गई, जहां पारा 8.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर से अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी संभव है।