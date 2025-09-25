CM साय ने मार्ट में की शॉपिंग! GST कटौती को बताया बचत क्रांति, ग्राहकों संग साझा किया अनुभव…

GST Bachat Mahotsav:छत्तीसगढ़ के रायपुर के सरोना स्थित ’शुभम के मार्ट’ में रोजमर्रा की का सामान खरीद रहे लोग उस समय सुखद आश्चर्य से भर उठे, जब उन्होंने देखा कि जीएसटी बचत का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, उसे देखने स्वयं प्रदेश के मुखिया आए हैं। दरअसल, बुधवार को जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जनभावनाओं से रूबरू होने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभम के मार्ट पहुंचे। उन्होंने खुद ग्राहक बनकर 1,645 रुपए के घरेलू सामान की शॉङ्क्षपग की और यूपीआई से भुगतान भी किया।