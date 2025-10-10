Cough Syrup News: श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई! लैब जांच रिपोर्ट आने तक सभी दवाइयों की खरीदी-बिक्री बंद

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिन दवाइयों के सैंपल लिए हैं। उनमें कोल्ड्रिफ में मिलाए गए फार्मूले से बनी दवाइयां भी शामिल हैं। विभाग इस बात की जांच करेगा कि जिस फार्मूले से कोल्ड्रिफ बनाई है। इस फार्मूले की अन्य दवाइयों का मानक स्तर कितना है। मध्यप्रदेश व राजस्थान में घटना के बाद अब राजधानी के निजी व सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स में बच्चों के कफ सिरप को लेकर अभिभावक अब ज्यादा पूछ-परख करते दिखाई दे रहे हैं।