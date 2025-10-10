Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cough Syrup News: श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई! लैब जांच रिपोर्ट आने तक सभी दवाइयों की खरीदी-बिक्री बंद

Cough Syrup News: तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ से मध्यप्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में कंपनी की सभी दवाइयों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

Cough Syrup News: रायपुर, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित जिस कंपनी के कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से मध्यप्रदेश व राजस्थान में कई बच्चों की मौतें हुई है, फिलहाल उस कंपनी की दवाइयों के कारोबार पर प्रदेश में रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी की बाकी उत्पादों की खरीदी-बिक्री भी नहीं होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक जांच रिपोर्ट में एक हफ्ते का समय लगेगा।

Cough Syrup News: दवा विक्रेता संघ को दिया निर्देश

दवा कारोबारियों के मुताबिक श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का प्रदेश में सालाना 10 करोड़ रुपए का कारोबार संचालित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के डूमरतराई स्थित होलसेल दवा बाजार में श्रीसन फार्मास्युटिकल का थोक दवा कारोबार हैं। यहां कंपनी का स्टाकिस्ट है। कंपनी के गोदाम से औषधि निरीक्षकों ने सात अलग-अलग दवाइयों के सैंपल लिए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिला दवा विक्रेता संघ को कंपनी के भंडारित स्टाक की जानकारी मंगाई है। विभाग ने दवा विक्रेता संघ को निर्देश दिया है कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के अमानक बैच का क्रय-विक्रय तत्काल रोका जाए। जानकारी के मुताबिक बीते पांच दिनों में प्रदेशभर में कंपनी के अलग-अलग उत्पादों के 100 सैंपल लिए जा चुके हैं।

जांच रिपोर्ट केबाद ही फैसला

Cough Syrup News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के गोदाम से सैंपल लिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया जब तक रिपोर्ट न आएं तब तक व्यापार प्रतिबंधित रखें। सहायक औषधि नियंत्रक बेनी साहू ने बताया कि दवा कारोबारियों से भी स्टाक की जानकारी मंगाई गई है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिन दवाइयों के सैंपल लिए हैं। उनमें कोल्ड्रिफ में मिलाए गए फार्मूले से बनी दवाइयां भी शामिल हैं। विभाग इस बात की जांच करेगा कि जिस फार्मूले से कोल्ड्रिफ बनाई है। इस फार्मूले की अन्य दवाइयों का मानक स्तर कितना है। मध्यप्रदेश व राजस्थान में घटना के बाद अब राजधानी के निजी व सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स में बच्चों के कफ सिरप को लेकर अभिभावक अब ज्यादा पूछ-परख करते दिखाई दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cough Syrup News: श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई! लैब जांच रिपोर्ट आने तक सभी दवाइयों की खरीदी-बिक्री बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: युवतियों और महिलाओं पर अपराध की भी बन गया है ‘राजधानी’

NCRB Chhattisgarh
ओपिनियन

फिर निगम की टीम प्रहरी का अभियान, 15 ठेले हटाए, सामान को सडक से किया जब्त

फिर निगम की टीम प्रहरी का अभियान, 15 ठेले हटाए, सामान को सडक से किया जब्त
रायपुर

इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला
रायपुर

Crime News: लव ट्रायंगल ने ली जान! कमरे में खून से लथपथ मिली स्टाफ नर्स की लाश, जानें पूरा मामला

स्टाफ नर्स की लव ट्रायंगल में निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)
रायपुर

बस्तर की ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें क्यों हैं देशभर के लिए खास? जानें ‘बस्तर राइजिंग’ के जरिए!

बस्तर राइजिंग (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.