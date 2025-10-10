Cough Syrup News: श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई! लैब जांच रिपोर्ट आने तक सभी दवाइयों की खरीदी-बिक्री बंद

श्रीसन फार्मा पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
Cough Syrup News: रायपुर, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित जिस कंपनी के कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से मध्यप्रदेश व राजस्थान में कई बच्चों की मौतें हुई है, फिलहाल उस कंपनी की दवाइयों के कारोबार पर प्रदेश में रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी की बाकी उत्पादों की खरीदी-बिक्री भी नहीं होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक जांच रिपोर्ट में एक हफ्ते का समय लगेगा।
दवा कारोबारियों के मुताबिक श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का प्रदेश में सालाना 10 करोड़ रुपए का कारोबार संचालित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के डूमरतराई स्थित होलसेल दवा बाजार में श्रीसन फार्मास्युटिकल का थोक दवा कारोबार हैं। यहां कंपनी का स्टाकिस्ट है। कंपनी के गोदाम से औषधि निरीक्षकों ने सात अलग-अलग दवाइयों के सैंपल लिए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिला दवा विक्रेता संघ को कंपनी के भंडारित स्टाक की जानकारी मंगाई है। विभाग ने दवा विक्रेता संघ को निर्देश दिया है कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के अमानक बैच का क्रय-विक्रय तत्काल रोका जाए। जानकारी के मुताबिक बीते पांच दिनों में प्रदेशभर में कंपनी के अलग-अलग उत्पादों के 100 सैंपल लिए जा चुके हैं।
Cough Syrup News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के गोदाम से सैंपल लिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया जब तक रिपोर्ट न आएं तब तक व्यापार प्रतिबंधित रखें। सहायक औषधि नियंत्रक बेनी साहू ने बताया कि दवा कारोबारियों से भी स्टाक की जानकारी मंगाई गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिन दवाइयों के सैंपल लिए हैं। उनमें कोल्ड्रिफ में मिलाए गए फार्मूले से बनी दवाइयां भी शामिल हैं। विभाग इस बात की जांच करेगा कि जिस फार्मूले से कोल्ड्रिफ बनाई है। इस फार्मूले की अन्य दवाइयों का मानक स्तर कितना है। मध्यप्रदेश व राजस्थान में घटना के बाद अब राजधानी के निजी व सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स में बच्चों के कफ सिरप को लेकर अभिभावक अब ज्यादा पूछ-परख करते दिखाई दे रहे हैं।
