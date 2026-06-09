BJP से ऑफर मिलने के दावे पर देवेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले- जोड़-तोड़ उनकी पुरानी राजनीति

देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार और सत्ता व्यवस्था पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब सत्ता अहंकार में आ जाती है, तब उसे जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। उन्होंने कहा, “सत्ता एक मदमस्त हाथी की तरह हो चुकी है, इसलिए जनता की आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन जरूरी हो जाता है।” उनका कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल बयान देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाना भी जरूरी है।