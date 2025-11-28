DGP-IG Conference: DGP-IG कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान! अमित शाह ने किए देश के श्रेष्ठ थानों को सम्मानित

इस साल, दिल्ली के गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना गया। दूसरा स्थान अंडमान के पहाड़गांव पुलिस स्टेशन को मिला, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितल पुलिस स्टेशन को मिला। देश भर के कुल 70 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट बनाई गई, और सबसे अच्छे तीन स्टेशनों को सम्मान मिला।