रायपुर

DGP-IG Conference: DGP-IG कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान! अमित शाह ने किए देश के श्रेष्ठ थानों को सम्मानित

DGP-IG Conference: नवा रायपुर में DGP-IG कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के टॉप-3 पुलिस थानों को सम्मानित किया। गाजीपुर थाना देश का नंबर-1 घोषित।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में देश के टॉप-3 पुलिस थानों को सम्मानित (photo source- Patrika)

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में देश के टॉप-3 पुलिस थानों को सम्मानित (photo source- Patrika)

DGP IG Conference: तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस आज IIM नया रायपुर में शुरू हुई। देश भर से आए डेलीगेट्स, स्पेशल गेस्ट और मेडल जीतने वाले लोग दोपहर 2:30 बजे पहले सेशन में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत देश के तीन सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों को सम्मानित करने के साथ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अवॉर्ड दिए।

DGP-IG Conference: देशभर से कुल 70 पुलिस थानों का मूल्यांकन

इस साल, दिल्ली के गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना गया। दूसरा स्थान अंडमान के पहाड़गांव पुलिस स्टेशन को मिला, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितल पुलिस स्टेशन को मिला। देश भर के कुल 70 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट बनाई गई, और सबसे अच्छे तीन स्टेशनों को सम्मान मिला।

पुलिस टीम का काम और रिस्पॉन्स शामिल

DGP-IG Conference: गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन ऑफिसर यू. बाला शंकरन ने बताया कि यह अवॉर्ड कई क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया, जिसमें स्टेशन के अंदर और बाहर की सफाई, जनता के साथ बातचीत और व्यवहार, केस का समय पर निपटारा, पेंडिंग क्रिमिनल केस, और पुलिस टीम का काम और रिस्पॉन्स शामिल हैं। इन सभी पैरामीटर पर गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पाया गया।

रायपुर

छत्तीसगढ़

