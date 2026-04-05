Diesel Tax: डीजल पर टैक्स घटाकर 17%, वैट छूट 31 मार्च 2027 तक लागू, राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

पेट्रोल-डीजल पर नया नियम! अब डिब्बे में नहीं मिलेगा ईंधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश- बिलासपुर जिले में पेट्रोल-डीजल की सुचारू उपलब्धता और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील एवं आवश्यक सेवाओं को छोडकऱ अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे… पूरी खबर पढ़े