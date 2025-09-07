धरा गया फर्जी पुलिस… थानों में खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर दिखाता था धौंस, जानें पूरा मामला

Fake police arrested: इसमें कई कारोबारियों, नेताओं और रसूखदारों और उनके बेटों के शामिल होने का पता चला। इन्हीं में से एक कारोबारी के जेल रोड स्थित होटल में आरोपी आशीष पहुंच गया। उसने कारोबारी को ड्रग्स केस से बचा लेने का दावा किया। मामला रफा-दफा करने के नाम पर 5 लाख की मांग की। हालांकि कारोबारी ने पैसे नहीं दिए। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के एक हवलदार ने आशीष को कारोबारी और उसके बेटे की जानकारी दी थी।