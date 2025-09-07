Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

धरा गया फर्जी पुलिस… थानों में खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर दिखाता था धौंस, जानें पूरा मामला

Fake police arrested: रायपुर में फर्जी पुलिस वाला आशीष घोष उर्फ आशीष दास को जेल भेजा गया। खुद को सब इंस्पेक्टर और एसीबी अधिकारी बताकर घूमता था।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

फर्जी पुलिस गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
फर्जी पुलिस गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Fake police arrested: थानेदारों और अफसरों के खास रहे फर्जी पुलिस वाला आशीष घोष उर्फ आशीष दास उर्फ आशीष शर्मा उर्फ आशीष सिंह राजपूत को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया था। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान उससे लंबी पूछताछ की गई, जिसमें शहर के कई पुलिस वालों से उसके संबंध उजागर हुए।

Fake police arrested: एक बड़े रैकेट का खुलासा..

अधिकांश थानों में वह खुद को सब इंस्पेक्टर बताते हुए घूमता-फिरता था। कई लोगों को पुलिस का धौंस भी दिखाता था। उसे पुरानी बस्ती इलाके में एसीबी अधिकारी बनकर घूमते हुए पुरानी बस्ती पुलिस ने पकड़ा था। दूसरी ओर ड्रग्स मामले में जिस कारोबारी के होटल में जाकर वसूली का हल्ला मचा था, उस कारोबारी ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है।

ये भी पढ़ें

CG Fraud News: फर्जी पुलिस वाला बेनकाब, दो IPS की खातिरदारी, TI संग करता था पेट्रोलिंग…
रायपुर
Fraud (photo-patrika)

ड्रग्स केस में उछला था नाम, नहीं भेजा था क्राइम ब्रांच के हवलदार ने: ड्रग्स (एमडीएमए) मामले में पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। कटोरा तालाब निवासी हर्ष आहुजा के अलावा दीप और हरियाणा के मोनू विश्नोई को पकड़ा था। बाद में इसी रैकेट से जुड़ी नव्या मलिक, अयान परवेज को पकड़ा गया। इसके बाद हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट सामने आया।

Fake police arrested: इसमें कई कारोबारियों, नेताओं और रसूखदारों और उनके बेटों के शामिल होने का पता चला। इन्हीं में से एक कारोबारी के जेल रोड स्थित होटल में आरोपी आशीष पहुंच गया। उसने कारोबारी को ड्रग्स केस से बचा लेने का दावा किया। मामला रफा-दफा करने के नाम पर 5 लाख की मांग की। हालांकि कारोबारी ने पैसे नहीं दिए। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के एक हवलदार ने आशीष को कारोबारी और उसके बेटे की जानकारी दी थी।

योगेश कश्यप, टीआई, पुरानी बस्ती, रायपुर: आरोपी आशीष घोष को जेल भेज दिया गया है। ड्रग्स केस में वसूली के संबंध किसी ने शिकायत नहीं की है। संबंधित कारोबारी ने अपना बयान भी नहीं दिया है।

ड्रग्स रैकेट मामले में कारोबारी ने नहीं दिया बयान

Fake police arrested: पुरानी बस्ती पुलिस के मुताबिक आरोपी आशीष को फर्जी पुलिस वाला बनकर घूमने के मामले में जेल भेजा गया है। ड्रग्स रैकेट से बचाने के एवज में पैसे मांगने को लेकर किसी ने शिकायत नहीं की है। किसी कारोबारी ने आशीष के खिलाफ बयान भी नहीं दिया है। एक और मामला दर्ज नहीं हो पाया है। आरोपी के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

साइबर ठगी कांड… 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट का खुलासा, 1.62 करोड़ का लेनदेन
जांजगीर चंपा
3 लाख रुपए की ठगी (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 08:44 am

Published on:

07 Sept 2025 08:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / धरा गया फर्जी पुलिस… थानों में खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर दिखाता था धौंस, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट