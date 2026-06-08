Kangana Ranaut in Raipur: भारत भाग्य विधाता की पहली स्क्रीनिंग आज, रायपुर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, सीएम साय भी देखेंगे फिल्म

शहर के जोरा स्थित मॉल में फिल्म भारत भाग्य विधाता की पहली स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही है। इस विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदे साय समेत राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजकों ने व्यापक तैयारियां की हैं। फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग के बाद वे मीडिया प्रतिनिधियों और दर्शकों से संवाद करेंगे तथा फिल्म के निर्माण, विषयवस्तु और संदेश को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं की मौजूदगी कार्यक्रम को और भी खास बना रही है।