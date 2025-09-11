Fraud News: सदरबाजार के ज्वेलर्स से उठाईगिरी, नकली सोना देकर ले जाते थे असली, यूपी से मां-बेटे गिरफ्तार

Fraud News: कुछ देर में ज्वेलर को पता चला कि ब्रेसलेट नकली है। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। पुलिस ने अज्ञात महिला और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसके बाद सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो और उसके बेटे इशांत उर्फ अनुज वर्मा को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से सोने की चेन, ब्रेसलेट को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने बिलासपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों कार से आते थे।