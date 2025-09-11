Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Fraud News: सदरबाजार के ज्वेलर्स से उठाईगिरी, नकली सोना देकर ले जाते थे असली, यूपी से मां-बेटे गिरफ्तार

Fraud News: आरोपियों से सोने की चेन, ब्रेसलेट को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने बिलासपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों कार से आते थे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

सदरबाजार के ज्वेलर्स से उठाईगिरी (Photo source- Patrika)
सदरबाजार के ज्वेलर्स से उठाईगिरी (Photo source- Patrika)

Fraud News: कोतवाली इलाके में ज्वेलर्स से उठाईगिरी करने वाले मां-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बिलासपुर में भी वारदात कर चुके हैं। दोनों कार से आते थे। महिला खरीदार बनकर ज्वेलरी दुकान में जाती थी। नकली सोने के जेवर देकर असली सोने के जेवर ले जाती थी।

Fraud News: ऐसे देते थे चोरी को अंजाम

पुलिस के मुताबिक सदरबाजार के धाड़ीवाल ज्वेलर्स दुकान में आरोपी महिला पहुंची। उन्होंने सोने का ब्रेसलेट रिपेयरिंग के लिए दिया। दुकानदार शालीभद्र ने बताया कि यह रिपेयर नहीं हो सकता है। इसके बाद महिला ने ब्रेसलेट के बदले सोने की चेन खरीदी। दुकानदार ने ब्रेसलेट के बदले उन्हें 13 ग्राम 880 मिली ग्राम के सोने की चेन दी। इसके बाद ब्रेसलेट को चेक कराने के लिए भेजा। इतने में महिला जल्दी दुकान से निकली और एक युवक के साथ कार में चली गई।

ब्रेसलेट नकली है ये बाद में चला पता

Fraud News: कुछ देर में ज्वेलर को पता चला कि ब्रेसलेट नकली है। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। पुलिस ने अज्ञात महिला और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसके बाद सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो और उसके बेटे इशांत उर्फ अनुज वर्मा को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से सोने की चेन, ब्रेसलेट को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने बिलासपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों कार से आते थे।

Updated on:

11 Sept 2025 09:19 am

Published on:

11 Sept 2025 09:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fraud News: सदरबाजार के ज्वेलर्स से उठाईगिरी, नकली सोना देकर ले जाते थे असली, यूपी से मां-बेटे गिरफ्तार

