Ganesh Utsav: 105 साल पुरानी गणेश झांकी में संकल्प, मूर्तियों का कुंड में करेंगे ससम्मान विसर्जन

गणेश पूजा उत्सव समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साह से भागीदारी करते हुए पत्रिका की पहल की सराहना की। दीपों से सजी जगमगाती थालियों से भगवान विघ्नहर्ता की सभी ने आरती की। इस अवसर पर संरक्षक महेश शर्मा, अध्यक्ष प्रकाश माहेश्वरी, मनोज राठी, पूर्व पार्षद विनोद अग्रवाल, वार्ड पार्षद राजेश कुमार देवांगन, किशन केडिया, निर्मल खेमका, सुरेंद्र दुग्गड, राकेश दुग्गड, मनीष गोपनका, संजय मित्रा, मोनू माहेश्वरी, घनश्याम देवांगन एवं रामकिशन जैस एवं उनकी पूरी टीम शामिल हुई। गुढ़ियारी पडाव झांकी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाओ का पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।