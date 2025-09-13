GST यानी गुड एंड सिंपल टैक्स… नए स्लैब से प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

Good and Simple Tax: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जीएसटी 2.0 को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा अब जीएसटी का मतलब गुड एंड सिंपल टैक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर ऐतिहासिक रिफॉर्म लागू किए हैं। उन्होंने कहा की 5 प्रतिशत के नए स्लैब से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा प्रेस कांफ्रेंस मे वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद थे।
इसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब वित्त मंत्री चौधरी ने दिए। प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री साय ने कहा 2014 के पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से अस्थिर थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पिछले दस वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पांचवें से चौथे स्थान पर देश को लेकर आए और अब जीएसटी रिफॉर्म लाकर तीसरे स्थान पर लाने के लिए तैयार हैं।
आज जीएसटी को चार स्लैब से दो स्लैब में लाकर खड़ा कर दिया गया। इस रिफॉर्म से देश को बड़ा लाभ मिलने वाला है। दैनिक कार्य से जुड़ी चीज़ें, वस्त्र, जीवन बीमा और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी चीजें सस्ती हो रही है। इससे प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपए की बचत होने वाली है। कृषि क्षेत्र में जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा वरदान साबित होगा।
सीएम साय ने कहा खाद जैसे सामानों को 5 प्रतिशत स्लैब में लाया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे फायदा होगा। अनेक सेक्टरों में सामानों की कीमत कम होगी। देश में 9 लाख ट्रैक्टर हर साल बिकते हैं, जिससे छह हजार करोड़ का लाभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी बड़ा लाभ होने वाला है। लघु वनोपज की प्रोसेसिंग मशीनों में भी जीएसटी रिफॉर्म से फायदा होने वाला है।
Good and Simple Tax: मुख्यमंत्री ने कहा जीएसटी लाकर पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला किया था। इसके लागू होने के बाद देश में उद्योग-व्यापार में आसानी हुई, किसानों को बड़ा लाभ हुआ। पूरे टैक्स को चार स्लैब में रखा गया। 2025 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को जीएसटी रिफॉर्म लाने का वादा किया गया था और बीस दिन के भीतर ही पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ गए।