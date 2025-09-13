GST यानी गुड एंड सिंपल टैक्स… नए स्लैब से प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

इसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब वित्त मंत्री चौधरी ने दिए। प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री साय ने कहा 2014 के पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से अस्थिर थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पिछले दस वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पांचवें से चौथे स्थान पर देश को लेकर आए और अब जीएसटी रिफॉर्म लाकर तीसरे स्थान पर लाने के लिए तैयार हैं।