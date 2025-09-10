Hirapur railway crossing: अब नहीं फंसना पड़ेगा हीरापुर क्रॉसिंग पर, जल्द मिलेगा ओवरब्रिज का तोहफा

Hirapur railway crossing: शहर के लोगों को बड़ी रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में बड़ी राहत मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी ब्रिज डिवीजन और रेलवे की टीम महोबा बाजार के पास हीरापुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए फिर मैदान में उतरी है। मंगलवार को इंजीनियर नापजोख करने में लगे रहे। इस फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण पीडब्ल्यूडी और रेलवे के संयुक्त बजट से होना है।
यह ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है, जहां हर 15 से 20 मिनट में मालगाड़ी की आवाजाही होती है। ऐसे में बार-बार फाटक बंद होता है, तो दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। जबकि यह रास्ता मुख्य जीई रोड से जुड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा आसपास क्षेत्र के मोहल्ले और कॉलोनी के लोग फंसते हैं। इसी महोबा बाजार में सब्जी का बाजार लगता है, इसलिए आवाजाही भी ज्यादा होती है। ओवरब्रिज बनने से करीब डेढ़ लाख आबादी को सुविधा होगी।
Hirapur railway crossing: पीडब्ल्यूडी ब्रिज डिवीजन के इंजीनियरों के अनुसार पिछले तीन-चार सालों से महोबा बाजार हीरापुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इस बार राज्य बजट में इसे शामिल किया गया है। क्योंकि कबीरनगर केनाल रोड से आवाजाही बढ़ी है।