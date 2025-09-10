Hirapur railway crossing: अब नहीं फंसना पड़ेगा हीरापुर क्रॉसिंग पर, जल्द मिलेगा ओवरब्रिज का तोहफा

यह ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है, जहां हर 15 से 20 मिनट में मालगाड़ी की आवाजाही होती है। ऐसे में बार-बार फाटक बंद होता है, तो दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। जबकि यह रास्ता मुख्य जीई रोड से जुड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा आसपास क्षेत्र के मोहल्ले और कॉलोनी के लोग फंसते हैं। इसी महोबा बाजार में सब्जी का बाजार लगता है, इसलिए आवाजाही भी ज्यादा होती है। ओवरब्रिज बनने से करीब डेढ़ लाख आबादी को सुविधा होगी।