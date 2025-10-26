पत्नी से माफी मंगवाने वाला हिस्ट्रीशीटर अब नहीं रहा, छत से कूदने के बाद मौत, वायरल हुआ था वीडियो

जानकारी के मुताबिक, गोरखा कॉलोनी निवासी सुदर्शन छुरा उर्फ विक्की खोचर सिविल लाइन इलाके का हिस्ट्रीशीटर है। 15 अक्टूबर की रात विक्की और उसके साथियों ने सरस्वती नगर इलाके के कोटा में दोपहिया सवार धनंजय तांडी को रोक लिया था। विक्की ने गाली-गलौज करते हुए धनंजय पर चाकू से हमला किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने विक्की पर केस दर्ज किया था।