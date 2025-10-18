Hospital Firms Blacklisted: छत्तीसगढ़ में 7 दवाएं ब्लैक लिस्टेड, 4 फर्मों को दिखाया बाहर का रास्ता

Hospital Firms Blacklisted: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन सीजीएमएससी ने 2023 में 7 प्रकार की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कीं। 7 प्रकार की दवाओं में 4 प्रकार की टैबलेट, दो इंजेक्शन व एक शैंपो है। 2025 में 4 फर्मों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनमें रीएजेंट की सप्लाई करने वाली मोक्षित कॉर्पोरेशन व इससे जुड़ी फर्म शामिल हैं। सीजीएमएससी ने फरवरी में 7 बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें रीएजेंट सप्लाई करने वाले दुर्ग के मोक्षित कॉर्पोरेशन व उससे जुड़े दो अन्य फर्म और डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आधा-अधूरा बनाने वाले फर्म शामिल है। चारों को 3-3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है।