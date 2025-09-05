GST कटौती का असर! आम लोगों को राहत, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर में 60% ग्रोथ का अनुमान…

GST Reduction 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन में इस साल इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में रेकॉर्ड 60 फीसदी तक का ग्रोथ होगा। जीएसटी संशोधन बिल के लागू होने पर सामान में 10 फीसदी तक टैक्स में कटौती के चलते बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। कीमतों में कटौती को देखते हुए खरीदार वाहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की अभी से बुङ्क्षकग करवा रहे हैं ताकि समय पर अपने मनपसंद वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी कर सकें।