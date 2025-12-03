India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज बड़ा मुकाबला! वनडे मैच सीरीज जीतने को तैयार टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांच तय

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2nd ODI मैच (photo source- Patrika)
India vs SA 2nd ODI: रांची में 17 रन की रोमांचक जीत के बाद, टीम इंडिया आज रायपुर में दूसरे ODI में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। इस मैच में भारत का लक्ष्य सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना और खिताब पक्का करना होगा। केएल राहुल की कप्तानी में टीम का कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा है, खासकर विराट कोहली के रांची में सेंचुरी बनाने और रोहित शर्मा के शानदार फॉर्म में होने से, जिन्होंने लगातार तीन हाफ सेंचुरी बनाई हैं।
रांची में जीत के बाद, कप्तान केएल राहुल शायद अपनी टीम को उसी फॉर्मेशन में उतारेंगे। हालांकि, रोटेशन पॉलिसी में कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रांची में सिर्फ तीन ओवर फेंके थे और बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। नीतीश राणा को मौका मिल सकता है, जिससे मिडिल ऑर्डर मजबूत हो सकता है।
टीम की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, इसलिए राहुल लाइनअप में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। रांची में सिर्फ़ 5 रन पर आउट होने के बावजूद, रुतुराज गायकवाड़ को एक और मौका मिलने की उम्मीद है। ऋषभ पंत और तिलक वर्मा को अभी भी बेंच पर बैठना पड़ सकता है।
India vs SA 2nd ODI: अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और राणा के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में खेलने की संभावना है। रेड्डी की वापसी से पेस अटैक और मजबूत होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर मुख्य जिम्मेदारी होगी। अगर भारत एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का फैसला करता है, तो एक फास्ट बॉलर को आराम देकर सुंदर को जगह दी जा सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम है।
रायपुर में अब तक सिर्फ़ एक ODI खेला गया है – जनवरी 2023 में। उस मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हराया था। टीम आज भी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।
