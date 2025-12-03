Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज बड़ा मुकाबला! वनडे मैच सीरीज जीतने को तैयार टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांच तय

India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। रायपुर में सीरीज अपने नाम करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी टीम इंडिया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2nd ODI मैच (photo source- Patrika)

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2nd ODI मैच (photo source- Patrika)

India vs SA 2nd ODI: रांची में 17 रन की रोमांचक जीत के बाद, टीम इंडिया आज रायपुर में दूसरे ODI में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। इस मैच में भारत का लक्ष्य सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना और खिताब पक्का करना होगा। केएल राहुल की कप्तानी में टीम का कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा है, खासकर विराट कोहली के रांची में सेंचुरी बनाने और रोहित शर्मा के शानदार फॉर्म में होने से, जिन्होंने लगातार तीन हाफ सेंचुरी बनाई हैं।

India vs SA 2nd ODI: प्लेइंग XI में बड़े बदलाव की संभावना कम

रांची में जीत के बाद, कप्तान केएल राहुल शायद अपनी टीम को उसी फॉर्मेशन में उतारेंगे। हालांकि, रोटेशन पॉलिसी में कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रांची में सिर्फ तीन ओवर फेंके थे और बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। नीतीश राणा को मौका मिल सकता है, जिससे मिडिल ऑर्डर मजबूत हो सकता है।

बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ नहीं

टीम की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, इसलिए राहुल लाइनअप में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। रांची में सिर्फ़ 5 रन पर आउट होने के बावजूद, रुतुराज गायकवाड़ को एक और मौका मिलने की उम्मीद है। ऋषभ पंत और तिलक वर्मा को अभी भी बेंच पर बैठना पड़ सकता है।

गेंदबाजी में कौन रहेगा?

India vs SA 2nd ODI: अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और राणा के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में खेलने की संभावना है। रेड्डी की वापसी से पेस अटैक और मजबूत होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर मुख्य जिम्मेदारी होगी। अगर भारत एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का फैसला करता है, तो एक फास्ट बॉलर को आराम देकर सुंदर को जगह दी जा सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम है।

रायपुर का रिकॉर्ड

रायपुर में अब तक सिर्फ़ एक ODI खेला गया है – जनवरी 2023 में। उस मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हराया था। टीम आज भी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।

ये भी पढ़ें

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार
रायपुर
IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 08:09 am

Published on:

03 Dec 2025 08:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज बड़ा मुकाबला! वनडे मैच सीरीज जीतने को तैयार टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांच तय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर विवाद तेज, सांसद बृजमोहन ने CM को लिखा पत्र, कहा- जनता पर 99% बोझ

सांसद बृजमोहन ने CM को लिखा पत्र (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: दंतेश्वरी डायलॉग’ में CM साय ने साझा किए सुशासन के दो वर्षों के अनुभव, बोले- छत्तीसगढ़ अब परिवर्तन के निर्णायक दौर में

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब ‘लोकभवन‘ के नाम से जाना जाएगा
रायपुर

Chhattisgarh News: नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति

Chhattisgarh News:नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति Chhattisgarh News:नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति
रायपुर

CG Farming: छत्तीसगढ़ में खेती की नई तकनीक, खेतों में डाल दी जान, 20 से अधिक किसानों ने अपनाई यह विधि

CG Farming: छत्तीसगढ़ में खेती की नई तकनीक, खेतों में डाल दी जान, 20 से अधिक किसानों ने अपनाई यह विधि
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.