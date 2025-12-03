India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज बड़ा मुकाबला! वनडे मैच सीरीज जीतने को तैयार टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांच तय

India vs SA 2nd ODI: रांची में 17 रन की रोमांचक जीत के बाद, टीम इंडिया आज रायपुर में दूसरे ODI में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। इस मैच में भारत का लक्ष्य सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना और खिताब पक्का करना होगा। केएल राहुल की कप्तानी में टीम का कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा है, खासकर विराट कोहली के रांची में सेंचुरी बनाने और रोहित शर्मा के शानदार फॉर्म में होने से, जिन्होंने लगातार तीन हाफ सेंचुरी बनाई हैं।