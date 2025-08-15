Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के नए आवेदन शुरू… इस बार केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

Mahtari Vandana Yojana: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में महतारी वंदन योजना के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें नियद नेल्लानार योजनांतर्गत आने वाले गांवों में महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। 15 से 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह आवेदन स्वीकृत होंगे। चरणबद्ध सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
बस्तर संभाग के नियद नेल्लानार क्षेत्र में मार्च 2024 से संचालित इस योजना में कुछ पात्र महिला हितग्राही आवेदन नहीं कर पाने के कारण वंचित रह गई थीं। अब इन हितग्राहियों के लिए पुन: आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे भी योजना के तहत मिलने वाले लाभ का लाभान्वित हो सकें।
जिला प्रशासन बीजापुर की ओर से की जा रही पहल में नियद नेल्लानार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित 53 शिविरों से जुड़े 511 आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामों के पात्र हितग्राहियों से आवेदन आंगनबाड़ी केंद्रों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 1 से 4 सितम्बर तक प्राप्त आवेदनों का संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। वहीं, 5 सितम्बर को सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सूची और आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
महातरी वंदन योजना में पात्रता के लिए शर्ते रखी गई हैं। आवेदन केवल वहीं महिलाएं कर सकती हैं जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी है और शादीशुदा हैं। इसके साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं।
आधार कार्ड
निवास प्रमाण
विवाह प्रमाण पत्र/सम्बंधित प्रमाण
बैंक पासबुक/खाता विवरण
वोटर आईडी
पासपोर्ट फोटो