Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के नए आवेदन शुरू… इस बार केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

Mahtari Vandana Yojana: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में महतारी वंदन योजना के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)
महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)

Mahtari Vandana Yojana: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में महतारी वंदन योजना के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें नियद नेल्लानार योजनांतर्गत आने वाले गांवों में महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। 15 से 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह आवेदन स्वीकृत होंगे। चरणबद्ध सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

बस्तर संभाग के नियद नेल्लानार क्षेत्र में मार्च 2024 से संचालित इस योजना में कुछ पात्र महिला हितग्राही आवेदन नहीं कर पाने के कारण वंचित रह गई थीं। अब इन हितग्राहियों के लिए पुन: आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे भी योजना के तहत मिलने वाले लाभ का लाभान्वित हो सकें।

जिला प्रशासन बीजापुर की ओर से की जा रही पहल में नियद नेल्लानार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित 53 शिविरों से जुड़े 511 आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामों के पात्र हितग्राहियों से आवेदन आंगनबाड़ी केंद्रों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 1 से 4 सितम्बर तक प्राप्त आवेदनों का संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। वहीं, 5 सितम्बर को सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सूची और आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

महतारी वंदन योजना में शामिल 70 हजार महिलाओं के नाम कटे, सामने आई ये बड़ी वजह? देखें सूची
रायपुर
70 हजार महिलाओं के नाम कटे (फोटो सोर्स- X हैंडल)

यहां हैं पात्रता की शर्तें और आवश्यक दस्तावेज

महातरी वंदन योजना में पात्रता के लिए शर्ते रखी गई हैं। आवेदन केवल वहीं महिलाएं कर सकती हैं जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी है और शादीशुदा हैं। इसके साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं।

Mahtari Vandan Yojana: आवश्यक दस्तावेज क्या हैं

आधार कार्ड
निवास प्रमाण
विवाह प्रमाण पत्र/सम्बंधित प्रमाण
बैंक पासबुक/खाता विवरण
वोटर आईडी
पासपोर्ट फोटो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के नए आवेदन शुरू… इस बार केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.