Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के नए आवेदन शुरू… इस बार केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

Mahtari Vandana Yojana: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में महतारी वंदन योजना के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें नियद नेल्लानार योजनांतर्गत आने वाले गांवों में महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। 15 से 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह आवेदन स्वीकृत होंगे। चरणबद्ध सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।