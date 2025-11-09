निजी मेडिकल कॉलेजों में NRI सीटों पर बाहरी राज्यों का कब्जा, 70% से ज्यादा एडमिशन दूसरे प्रदेशों से…

नीट यूजी के 720 में महज 113 नंबर लाने पर भी एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश मिल गया है। प्रदेश में 2024-25 के लिए यह सबसे कम कट ऑफ है। हालांकि दूसरे व तीसरे राउंड में इससे ज्यादा नीट स्कोर वालों का एडमिशन हो रहा है। कम स्कोर में प्रवेश होने के कारण धनाढ्य बच्चों को इस कोटे के तहत एडमिशन दिलाना चाहते हैं। एनआरआई कोटे में नियमानुसार प्रवेश दिया जा रहा है। हो सकता है, इसमें दूसरे राज्यों के छात्र भी प्रवेश ले रहे हों। काउंसिलिंग व मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।