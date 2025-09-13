Patrika LogoSwitch to English

Shardiya Navratri 2025: महामाया मंदिर में जगमग होगी 10 हजार मनोकामना ज्योति, एनआरआई भी ऑनलाइन जुड़े

Shardiya Navratri 2025: रायपुर के देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू, महामाया मंदिर में 10 हजार, बंजारी धाम में 8,500 और कालीमाता मंदिर में 4,000 ज्योति का पंजीयन।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

22 सितंबर से शक्ति उपासना का पर्व (Photo source- Patrika)
22 सितंबर से शक्ति उपासना का पर्व (Photo source- Patrika)

Shardiya Navratri 2025: शक्ति उपासना का पर्व नजदीक आने पर देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। आस्था ज्योति का पंजीयन कराने वालों का तांता लग रहा है। राजधानी के सबसे प्राचीन मां महामाया मंदिर में 10 हजार मनोकामना ज्योति जगमग होगी। इसी तरह बंजारी धाम में 8500, कालीमाता मंदिर में 4000 ज्योति का पंजीयन होगा।

Shardiya Navratri 2025: आस्था ज्योति प्रज्ज्वलित कराने के लिए पंजीयन

पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार पितर पक्ष तक पंजीयन होगा। क्वार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर से शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ होगा। इस बार सभी तिथियां पूर्ण है। इसलिए नौ दिन तक जसगीत, जगराता और डांडिया की धूम रहेगी। दसवें दिन दशहरा पर्व धूमधाम से मनेगा। देवी मंदिरों में रंग-रोगन के साथ् ही आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। इस समय सभी जगह से लोग आस्था ज्योति प्रज्ज्वलित कराने के लिए पंजीयन करा रहे हैं।

Published on:

13 Sept 2025 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Shardiya Navratri 2025: महामाया मंदिर में जगमग होगी 10 हजार मनोकामना ज्योति, एनआरआई भी ऑनलाइन जुड़े

