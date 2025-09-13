Shardiya Navratri 2025: महामाया मंदिर में जगमग होगी 10 हजार मनोकामना ज्योति, एनआरआई भी ऑनलाइन जुड़े

Shardiya Navratri 2025: शक्ति उपासना का पर्व नजदीक आने पर देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। आस्था ज्योति का पंजीयन कराने वालों का तांता लग रहा है। राजधानी के सबसे प्राचीन मां महामाया मंदिर में 10 हजार मनोकामना ज्योति जगमग होगी। इसी तरह बंजारी धाम में 8500, कालीमाता मंदिर में 4000 ज्योति का पंजीयन होगा।
पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार पितर पक्ष तक पंजीयन होगा। क्वार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर से शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ होगा। इस बार सभी तिथियां पूर्ण है। इसलिए नौ दिन तक जसगीत, जगराता और डांडिया की धूम रहेगी। दसवें दिन दशहरा पर्व धूमधाम से मनेगा। देवी मंदिरों में रंग-रोगन के साथ् ही आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। इस समय सभी जगह से लोग आस्था ज्योति प्रज्ज्वलित कराने के लिए पंजीयन करा रहे हैं।
पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार महामाया मंदिर 14 सौ साल पुराना है। जहां देश के अनेक प्रांतों में रह रहे लोगों सहित एनआरआई ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। ऐसी 50 से अधिक आस्था ज्योति हर साल महामाया मंदिर में जगमग होती है। क्योंकि लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। जो लोग कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमरीका में रह रहे हैं, उनके नाम से पंजीयन किया जा रहा है।
समिति ने कई वर्षों से पीतल के कलश में मनोकामना ज्योति जला रही है। ऐसे 10 हजार से अधिक कलश स्थापित किए जाते हैं।
पितृमोक्ष अमावस्या के पहले सभी कलश जमाए जाते हैं और प्रतिपदा तिथि पर एक साथ प्रज्ज्वलित होंगे।
शीतला माता, कंकाली माता, दंतेश्वरी माता, चंडीमाता मंदिर में 15 सौ से दो हजार मनोकामना ज्योति जलाने की व्यवस्था है। राजधानी के सभी देवी मंदिरों में नवरात्रि पर्व की तैयारियां चल रही हैं।
Shardiya Navratri 2025: शहर में अनेक जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजने के लिए झांकियां और पूजा पंडाल भी बनने शुरू हो गए हैं। दुर्गा उत्सव समितियों ने कोलकाता से कारीगरों को बुलाया है। इसके साथ ही मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कालीबाड़ी चौक के पास 35 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं।