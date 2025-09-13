Shardiya Navratri 2025: महामाया मंदिर में जगमग होगी 10 हजार मनोकामना ज्योति, एनआरआई भी ऑनलाइन जुड़े

पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार पितर पक्ष तक पंजीयन होगा। क्वार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर से शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ होगा। इस बार सभी तिथियां पूर्ण है। इसलिए नौ दिन तक जसगीत, जगराता और डांडिया की धूम रहेगी। दसवें दिन दशहरा पर्व धूमधाम से मनेगा। देवी मंदिरों में रंग-रोगन के साथ् ही आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। इस समय सभी जगह से लोग आस्था ज्योति प्रज्ज्वलित कराने के लिए पंजीयन करा रहे हैं।