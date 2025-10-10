Raipur News: स्टडी रूम में मोबाइल से 32 छात्राओं की तस्वीरें खींची, एआई टूल से बनाई अश्लील तस्वीरें

ट्रिपल आईटी कॉलेज के छात्र की करतूत (Photo Patrika)
Raipur News: नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के एक छात्र ने अपने ही कॉलेज की 32 छात्राओं की मोबाइल से अलग-अलग तस्वीरें लेकर एआई टूल्स के जरिए अश्लील तस्वीरें और रील बना ली।
इसे अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखा। इसकी जानकारी होने पर छात्राओं और परिजनों ने शिकायत की। मामले में राखी पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के मुताबिक कॉलेज में बीटेक पांचवें सेमेस्टर का स्टूडेंट सैय्यद रहीम अदनान अली ने अपने ही कॉलेज की कुछ छात्राओं की तस्वीरें मोबाइल से खींच लेता था। इसके बाद उन तस्वीरों को एआई टूल के जरिए अश्लील फोटो, वीडियो या रील तैयार करता था। इसे अपने लैपटॉप व मोबाइल में रखता था।
आरोपी ने छात्राओं की तस्वीरें पार्टी या अन्य अवसर के समय ली थी। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है। यहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
