Raipur News: स्टडी रूम में मोबाइल से 32 छात्राओं की तस्वीरें खींची, एआई टूल से बनाई अश्लील तस्वीरें

आरोपी ने छात्राओं की तस्वीरें पार्टी या अन्य अवसर के समय ली थी। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है। यहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।