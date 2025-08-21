प्रोफेसर और रिटायर्ड शिक्षक से 1 करोड़ से अधिक की ठगी… डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कंबोडिया गिरोह ने रची साजिश, 4 राज्यों से 5 आरोपी पकड़ाए

Online Fraud: कभी क्राइम ब्रांच तो कभी सीबीआई वाले बनकर डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के पीछे कंबोडिया गिरोह का हाथ है। इससे जुड़े 5 आरोपियों को रेंज साइबर थाना की टीम ने 4 राज्यों में छापे मारकर पकड़ लिया है। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर पुरानी बस्ती इलाके में रहने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से 88 लाख और एक रिटायर्ड शिक्षक से 14 लाख की ऑनलाइन ठगी की थी। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपी एक शहर से दूसरे शहर के लिए कैब में सफर करते थे और उसी दौरान पीडि़तों को डिजिटल अरेस्ट बताते हुए ठगते थे।