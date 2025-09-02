रायपुर शराब घोटाला! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के खिलाफ 6 सितंबर को ED पेश करेगी चालान…

Raipur Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) आगामी 6 सितंबर को चालान पेश करने की तैयारी में है। चैतन्य फिलहाल इस मामले में जेल में हैं।
गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान 18 जुलाई को चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की थी। यह दिन उनका जन्मदिन भी था। तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया था। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने अब तक कई अहम सबूत जुटा लिए हैं और विशेष न्यायाधीश की अदालत में निर्धारित 60 दिनों की समयसीमा से पहले ही चालान पेश करने की कवायद की जा रही है।
छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला प्रदेश की राजनीति और सत्ता दोनों के लिए लगातार सुर्खियां बना हुआ है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी इसकी जांच के दायरे में हैं। अब देखना होगा कि 6 सितंबर को पेश होने वाले चालान में ईडी कौन-कौन से साक्ष्य और आरोप शामिल करती है और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।