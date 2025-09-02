रायपुर शराब घोटाला! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के खिलाफ 6 सितंबर को ED पेश करेगी चालान…

गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान 18 जुलाई को चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की थी। यह दिन उनका जन्मदिन भी था। तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया था। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने अब तक कई अहम सबूत जुटा लिए हैं और विशेष न्यायाधीश की अदालत में निर्धारित 60 दिनों की समयसीमा से पहले ही चालान पेश करने की कवायद की जा रही है।