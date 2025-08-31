CG College Admission: कॉलेजों में 5 सितंबर तक बढ़ी एडमिशन की तारीख, पूरक परीक्षा पास छात्रों को मौका…

कॉलेजों में एडमिशन का दोबारा मौका मिलने से सबसे अधिक फायदा माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी माशिमं की कक्षा 12वीं की पूरक में पूरक आए विद्यार्थियों को होगा। माशिमं ने इनकी पूरक परीक्षा का परिणाम 19 अगस्त को जारी किया था, जबकि कॉलेजों के एडमिशन 14 अगस्त को ही समाप्त हो गए थे। ऐसे में पूरक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का साल बर्बाद हो जाता। उनको कॉलेजों में पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था। यह भी कॉलेजों में एडमिशन तिथि आगे बढ़ाने की एक वजह है। दुर्ग जिले में करीब 872 और पूरे संभाग में करीब दो हजार स्कूली बच्चों ने पूरक की परीक्षा दी है, जिसमें से 67 फीसदी उत्तीर्ण हुए हैं।