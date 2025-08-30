Raipur News: टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू भी दिखा रहे शांताराम, 23 सालों से अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे

Raipur News: महाराष्ट्र मंडल के गणेशोत्सव में प्रस्तुतियों के बीच जब जादूगर वी. शांताराम मंच पर आए, तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू को जीवन का हिस्सा बनाने वाले शांताराम बीते 23 सालों से अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं।