रायपुर

Raipur News: टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू भी दिखा रहे शांताराम, 23 सालों से अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे

Raipur News 23 सालों से अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं। पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने बताया, मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से हूं। बचपन से ही शौक था कि जादू देखना, पढ़ना और सीखना है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 30, 2025

Raipur News: टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू भी दिखा रहे शांताराम, 23 सालों से अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे

Raipur News: महाराष्ट्र मंडल के गणेशोत्सव में प्रस्तुतियों के बीच जब जादूगर वी. शांताराम मंच पर आए, तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू को जीवन का हिस्सा बनाने वाले शांताराम बीते 23 सालों से अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं।

पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने बताया, मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से हूं। बचपन से ही शौक था कि जादू देखना, पढ़ना और सीखना है। धीरे-धीरे लोगों को पसंद आया और बुलावे आने लगे।

कबूतर वाला खेल लोग बहुत पसंद करते हैं। जब एक बॉक्स से अचानक दो कबूतर निकल आते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो देखने के बाद लोग देर तक सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ कैसे।

क्या आज भी जादू उतना असरदार है जितना पहले था?

पहले जादू रहस्य लगता था, अब यूट्यूब और मोबाइल पर बहुत कुछ दिख जाता है। लेकिन लाइव प्रस्तुति का मजा अलग होता है। अभी भी चार-पांच खेल ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोग चकित हो जाते हैं।

30 Aug 2025 11:59 am

30 Aug 2025 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: टैक्सी चलाने के साथ-साथ जादू भी दिखा रहे शांताराम, 23 सालों से अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे

