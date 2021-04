ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही लगेगा 18 से 45 साल तक के युवाओं को टीका, जानें पूरी प्रक्रिया

Corona Vaccination in Chhattisgarh: कोरोना की दूसरी लहर की (Second Wave of Corona) बेकाबू रफ्तार के बीच 1 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है।