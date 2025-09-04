Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सामाजिक न्याय मंत्री अठावले की समीक्षा बैठक, कहा- पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे लाभ

CG News: बैठक कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 04, 2025

सामाजिक न्याय मंत्री अठावले की समीक्षा बैठक, कहा- पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे लाभ(photo-patrika)
सामाजिक न्याय मंत्री अठावले की समीक्षा बैठक, कहा- पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे लाभ(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राज्य अतिथि गृह पहुना में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अठावले ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की जानकारी ली।

CG News: योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ बनाने और समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। राज्यों के साथ बेहतर तालमेल से योजनाओं की पहुंच और परिणाम दोनों बेहतर होंगे।

Published on:

04 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सामाजिक न्याय मंत्री अठावले की समीक्षा बैठक, कहा- पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे लाभ

