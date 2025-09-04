सामाजिक न्याय मंत्री अठावले की समीक्षा बैठक, कहा- पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे लाभ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। राज्यों के साथ बेहतर तालमेल से योजनाओं की पहुंच और परिणाम दोनों बेहतर होंगे।