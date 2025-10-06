Sharad Poornima 2025: अमृत खीर और भक्ति का उत्सव! रायपुर के दूधाधारी मठ में रातभर होगा जागरण और दर्शन, जानें इस दिन का महत्व…

मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूर्ण रोशनी में भगवान के दर्शन करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और आस्था बढ़ती है। इस अवसर पर मठ में भजन-कीर्तन और धार्मिक प्रवचन भी होंगे, जिसमें श्रद्धालु भाग लेकर अपने मन और आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही, मंदिर प्रशासन द्वारा तैयार की गई अमृत खीर का वितरण भी किया जाएगा, जिसे भक्त ‘अमृत खीर’ के रूप में ग्रहण करेंगे और इसे खाने से स्वास्थ्य और पुण्य दोनों की प्राप्ति मानी जाती है।