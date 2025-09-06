रायपुर में बनेगा शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी, कारीगरों को मिलेगा नया बाजार, बढ़ेंगे रोजगार…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ग्रामोद्योग से गांवों में रोजगार बढ़ेंगे। इसके साथ ही कारीगरों को बेहतर मंच देने के लिए प्रदेश में शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी के निर्माण की योजना बनाई जाएगी। यह बातें ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा एवं विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव ने समीक्षा बैठक में कहीं। शुक्रवार को न्यू सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभाग की समीक्षा के दौरान रेशम, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प एवं माटीकला बोर्ड की कार्य प्रगति का विस्तार से आकलन किया गया।