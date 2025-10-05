छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं! पारिवारिक कलह बनी सबसे बड़ी वजह, एक साल में 7,863 लोगों ने दी जान

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ में पारिवारिक समस्या से परेशान लोग ज्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। वर्ष 2023 में प्रदेश के 7 हजार 863 लोगों ने अलग-अलग कारणों से खुदकुशी की है। इनमें सबसे ज्यादा संया पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित लोगों की है। इससे परेशान 1732 लोगों ने खुदकुशी की है। इनमें 1196 पुरुष हैं और 536 महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गंभीर बीमारियों से दुखी होकर लोगों ने खुदकुशी की है।