Sunday Guest Editor: पहाड़ और जंगलों में रहने वाले कमार महिलाएं भी जानने लगी कानून

Sunday Guest Editor: सरिता दुबे. छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरियाबंद और धमतरी जिले के 71 गांव जिसमें कुछ गांव पहाड़ पर तो कुछ जंगलों के अंदर बसाहट लिए हुए हैं। इन गांवों में बीते 16 सालों से काम करने वाली उमा ध्रुव बताती हैं कि पहले तो गांव के लोग मुझे देखकर ही भागते थे लेकिन अब वे मेरे साथ अपनी समस्या साझा करते हैं तो लगता है कि अब कुछ तो बदल रहा है। कमार समुदाय का मुख्य कार्य बांस के सामान बनाना ही है। वो खेती-किसानी नहीं करते, लेकिन उमा की समिति के लोगों ने कमार समुदाय के पर्यावास अधिकार पर कार्य करते उन्हें वनोपज से जोड़ा।