CG Crime: पुलिस और खाद्य विभाग की नाक के नीचे चोरी का खेल, मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

CG Crime: करीब दो साल पहले एक मंत्री के पेट्रोल पंप जा रहे टैंकर के पेट्रोल-डीजल को भी अपने यार्ड में खपा दिया था। इसकी जानकारी होने पर दोनों के यार्ड पर पुलिस ने अचानक छापा मारा था।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2025

CG Crime: पुलिस और खाद्य विभाग की नाक के नीचे चोरी का खेल, मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

टैंकरों से पेट्रोल-डीजल चोरी (Photo Patrika)

CG Crime: मंदिरहसौद, रिंग रोड नंबर-3 से लेकर बिलासपुर रोड तक पेट्रोल-डीजल चोरों का गिरोह सक्रिय है। मेन रोड के किनारे बड़े-बड़े यार्ड बनाकर सुनियोजित ढंग से रोज सरकारी डिपो से निकले टैंकरों से पेट्रोल-डीजल चुराए जा रहे हैं।

पुलिस के साथ खाद्य विभाग की भी अनदेखी है। दोनों विभागों की नाक के नीचे यह गोरखधंधा चल रहा है। इस गिरोह के सरगना उमेश साव और सूरज शाह इतने शातिर हैं कि करीब दो साल पहले एक मंत्री के पेट्रोल पंप जा रहे टैंकर के पेट्रोल-डीजल को भी अपने यार्ड में खपा दिया था। इसकी जानकारी होने पर दोनों के यार्ड पर पुलिस ने अचानक छापा मारा था। उस समय भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इस बार फिर पुलिस ने विधानसभा इलाके के पिरदा और टेकारी में स्थित दो यार्ड में पुलिस ने छापा मारा। मौके से केवल कर्मचारी पकड़े गए हैं। गिरोह के सरगना सूरज शाह और उमेश साव फरार हैं। पुलिस दोनों को दूसरे दिन भी पकड़ नहीं पाई।

मिलीभगत भी

पेट्रोल-डीजल चुराने वाले दोनों आरोपी ने रिंग रोड 3 के एक बड़े कबाड़ी अर्जुन से भी मिलीभगत कर रखी है। बताया जाता है कि तीनों के यार्ड एक ही रोड में होने के कारण रात में पेट्रोल-डीजल के टैंकरों को यहां खड़ी करके तेल निकाला जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। उल्लेखनीय है कि गुजरा और मंदिरहसौद पेट्रोलियम गोदाम से रोज पेट्रोल-डीजल लेकर सैकड़ों टैंकर निकलते हैं। इन्हीं में से कुछ टैंकरों से पेट्रोल-डीजल को निकाला जाता है। बताया जाता है कि एक दिन में हजारों लीटर पेट्रोल-डीजल चुराया जाता है।

मंदिरहसौद में गिरोह

मंदिरहसौद में आधा दर्जन तेल चुराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। यह गिरोह अभी भी सक्रिय है। टैंकरों को विधानसभा थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगह खड़ी करवाकर पेट्रोल-डीजल निकाल रहे हैं।

