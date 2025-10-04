CG Crime: पुलिस और खाद्य विभाग की नाक के नीचे चोरी का खेल, मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

पुलिस के साथ खाद्य विभाग की भी अनदेखी है। दोनों विभागों की नाक के नीचे यह गोरखधंधा चल रहा है। इस गिरोह के सरगना उमेश साव और सूरज शाह इतने शातिर हैं कि करीब दो साल पहले एक मंत्री के पेट्रोल पंप जा रहे टैंकर के पेट्रोल-डीजल को भी अपने यार्ड में खपा दिया था। इसकी जानकारी होने पर दोनों के यार्ड पर पुलिस ने अचानक छापा मारा था। उस समय भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इस बार फिर पुलिस ने विधानसभा इलाके के पिरदा और टेकारी में स्थित दो यार्ड में पुलिस ने छापा मारा। मौके से केवल कर्मचारी पकड़े गए हैं। गिरोह के सरगना सूरज शाह और उमेश साव फरार हैं। पुलिस दोनों को दूसरे दिन भी पकड़ नहीं पाई।