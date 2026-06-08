Raipur News: थाईलैंड वियतनाम से आए हजारों विदेशी पक्षी, ठिकाना बना खारुन तट का ठाकुराइन टोला, दिखा प्रकृति का अनोखा नजारा

Raipur News: रायपुर में मानसून की दस्तक से पहले रायपुर के समीप खारुन नदी के तट पर स्थित पाटन क्षेत्र का 'ठकुराइन टोला' गांव एक अनोखी प्राकृतिक हलचल का केंद्र बन गया है। हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर आए प्रवासी 'एशियन ओपनबिल स्टॉर्क' पक्षियों ने इस गांव को अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। मई-जून के महीने में इन मेहमानों का पहुंचना अब गांव की पहचान और मानसून के आगमन का शुभ संकेत बन चुका है। ये पक्षी केवल ठहरने के लिए नहीं, बल्कि प्रजनन के लिए ठकुराइन टोला को चुनते हैं।