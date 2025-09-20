Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

TRAI अफसर और CBI बनकर रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से 42 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का झांसा…

CG Digital Arrested: ठगों ने उन्हें पहले ट्राई अधिकारी बनकर कॉल किया फिर सीबीआई वाले बताकर उनसे 42 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2025

TRAI अफसर और CBI बनकर रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से 42 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का झांसा...(photo-patrika)
TRAI अफसर और CBI बनकर रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से 42 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का झांसा...(photo-patrika)

CG Digital Arrested: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ऑनलाइन ठग लिया। ठगों ने उन्हें पहले ट्राई अधिकारी बनकर कॉल किया फिर सीबीआई वाले बताकर उनसे 42 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक 72 वर्षीय पुष्पा इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से चीफ साइंटिस्ट के पद से रिटायर हुई हैं।

CG Digital Arrested: CBI का डर दिखाकर साइंटिस्ट से 42 लाख हड़पे

वह टैगोर नगर इलाके में रहती है। गुरुवार को उनके पास अज्ञात व्यक्ति ने ट्राई का अधिकारी बनकर कॉल किया और उन्हें बताया कि उनके मोबाइल सिम से कई लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने उनके कॉल को दिल्ली पुलिस के अधिकारी के पास ट्रांसफर किया।

अवैध वसूली से खरीदी संपत्तियां? EOW ने लगाया आरोप… सौम्या केस में 22 सितंबर को अहम सुनवाई
दूसरे व्यक्ति ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर उनसे बातचीत की। उसने बताया कि एक आरोपी पकड़ में आया है, जिसने 3 करोड़ की मनी लॉड्रिंग की है। आरोपी ने आपके नाम से मुंबई में कैनरा बैंक में खाता खोला है। उसमें 30 लाख रुपए कमीशन जमा किया है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है।

TRAI अधिकारी बनकर कॉल, फिर CBI बन ठग लिए लाखों

सीबीआई का नाम सुनते ही बुजुर्ग घबरा गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस अधिकारी कॉल करने वाले ने बुजुर्ग के कॉल को कथित सीबीआई अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सीबीआई अधिकारी बनकर ठग ने उन्हें कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

गिरफ्तारी से बचना है, तो हमारे बताए बैंक खाते में पैसे जमा कर दो। इससे भयभीत होकर बुजुर्ग महिला ने आरोपियों के बताए अलग-अलग बैंक खातों में 42 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके बाद भी उनसे पैसे मांगने लगे। इससे महिला को शक हुआ। उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

