TRAI अफसर और CBI बनकर रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से 42 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का झांसा…

CG Digital Arrested: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ऑनलाइन ठग लिया। ठगों ने उन्हें पहले ट्राई अधिकारी बनकर कॉल किया फिर सीबीआई वाले बताकर उनसे 42 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक 72 वर्षीय पुष्पा इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से चीफ साइंटिस्ट के पद से रिटायर हुई हैं।