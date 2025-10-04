CG News: ट्रिपलआईटी और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर का समझौता, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को मिलेगा ग्लोबल एक्सपीरियंस

प्रो. व्यास ने कहा, यह एमओयू सिर्फ देश के स्टैंडर्डाइजेशन को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि छात्रों और रिसर्चर्स को इंडस्ट्री-ओरिएंटेड एक्सपीरियंस और ग्लोबल स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ भी नवाचार के नक्शे पर अपना खास स्थान बनाएगा। मुकेश कुमार ने बताया कि यह सहयोग देश के 6जी विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रिपलआईटी ने हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 6जी तकनीक पर एक प्रमुख प्रोजेक्ट भी हासिल किया है।