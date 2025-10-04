CG News: ट्रिपलआईटी और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर का समझौता, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को मिलेगा ग्लोबल एक्सपीरियंस

CG News: दूरसंचार आत्मनिर्भरता और नवाचार की पहल को एक नई दिशा मिली है। ट्रिपलआईटी नया रायपुर और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) किया। इस करार पर ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर प्रो. ओपी व्यास और टीईसी के उप महानिदेशक मुकेश कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मकसद है दूरसंचार और आईसीटी सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और पॉलिसी सहयोग को आगे बढ़ाना।
प्रो. व्यास ने कहा, यह एमओयू सिर्फ देश के स्टैंडर्डाइजेशन को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि छात्रों और रिसर्चर्स को इंडस्ट्री-ओरिएंटेड एक्सपीरियंस और ग्लोबल स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ भी नवाचार के नक्शे पर अपना खास स्थान बनाएगा। मुकेश कुमार ने बताया कि यह सहयोग देश के 6जी विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रिपलआईटी ने हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 6जी तकनीक पर एक प्रमुख प्रोजेक्ट भी हासिल किया है।
संस्थान अब 3जीपीपी, आईटीयू-आर, आईआईयू-टी जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में एक्टिव होगा।
छात्रों और फैकल्टी को इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा।
यह करार न केवल राष्ट्रीय मानकीकरण को मजबूत करेगा, बल्कि रायपुर और छत्तीसगढ़ को इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
स्वदेशी 6जी क्षमताओं को नया आधार: देश की टेक्नोलॉजी और नवाचार मिशन को मजबूती मिलेगी।
अकादमिक और इंडस्ट्री लिंक: छात्रों और रिसर्चर्स को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों अनुभव मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद: राज्य दूरसंचार और आईसीटी नवाचार का उभरता केंद्र बनेगा।
