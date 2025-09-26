वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 20 साल पुराने वाहन अब नहीं होंगे कबाड़, केंद्र का नया नियम जारी

Vehicle Scrap Rules: परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन से वाहन मालिकों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को तिहरा लाभ मिलेगा। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर 5 फीसदी की छूट का प्रावधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15 से 25 फीसदी रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी। वहीं नई वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकार को 18 फीसदी की जीएसटी का लाभ मिलेगा।