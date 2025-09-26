Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 20 साल पुराने वाहन अब नहीं होंगे कबाड़, केंद्र का नया नियम जारी

Vehicle Scrap Rules: केंद्र ने नया नोटिफिकेशन जारी किया: 20 साल पुराने वाहन अब स्क्रैप नहीं होंगे। वाहन मालिक फिटनेस जांच और दोगुना शुल्क के साथ पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

20 साल पुराने वाहन नहीं होंगे कबाड़ (Photo source- Patrika)
20 साल पुराने वाहन नहीं होंगे कबाड़ (Photo source- Patrika)

Vehicle Scrap Rules: रायपुर/राकेश टेंभुरकर/वाहन मालिकों को अब 20 साल पुराने वाहन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना पड़ेगा। अपनी दोपहिया से लेकर कार और मालवाहक वाहनों का रिरजिस्ट्रेशन (पुनर्पंजीयन) करवा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Vehicle Scrap Rules: पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत

इसके तहत वह दोगुना शुल्क और फिटनेस जांच कराने के बाद वह 20 साल पुराने वाहन भी चला सकेंगे। लेकिन, दोगुना शुल्क, फिटनेस जांच और पीयूसी कराना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून के अनुसार लोगों को अपने वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करते समय दोगुना शुल्क देना होगा। नए नियम से कई पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी।

पंजीयन कराने के बाद वह इसे अधिकृत रूप से चला सकेंगे। केंद्र के नए नियमों के चलते जिन वाहनों का पंजीकरण 20 साल पूरे होने के बाद रद्द कर दिया जाता था, उन्हें अब फिर से पंजीकरण करने का मौका मिलेगा। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन धारकों को अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप नहीं करानी पड़ेगी। हालांकि, इससे प्रदूषण बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने के संदर्भ में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

इतना शुल्क लगेगा

15 साल 20 साल

दोपहिया 1000 2000

तीनपहिया 2500 5000

कार 5000 10000

ट्रक-बस 18000 24000

24 लाख से ज्यादा 15 साल पुराने वाहन

प्रदेश में करीब 24 लाख वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन हैं। इसमें 10 लाख 26511 दोपहिया, तीन पहिया, कार और छोटे वाहन शामिल है। केंद्र के नियम को मंजूरी के बाद पुरानी गाड़ियों को फिर से पंजीकरण का मौका मिलेगा। बता दें कि इससे 2 लाख से ज्यादा वाहनों के अस्तित्व में नहीं होने के कारण ब्लैकलिस्टेड कर कालातीत माना जा रहा है।

सरकार को मिलेगा तिहरा लाभ

Vehicle Scrap Rules: परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन से वाहन मालिकों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को तिहरा लाभ मिलेगा। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर 5 फीसदी की छूट का प्रावधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15 से 25 फीसदी रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी। वहीं नई वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकार को 18 फीसदी की जीएसटी का लाभ मिलेगा।

रायपुर जिले में 3.88 लाख वाहन

रायपुर जिले में 15 साल से ज्यादा पुराने 3 लाख 88717 वाहन पंजीकृत है। इसमें सबसे ज्यादा 309094 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 32031 मोपेड, 47464 कार और 128 ओमनी बस शामिल है। हालांकि उक्त वाहनों में करीब 25 फीसदी लोगों के द्वारा पुनर्पंजीयन कराया गया है। वहीं अन्य वाहनों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल..
रायपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 20 साल पुराने वाहन अब नहीं होंगे कबाड़, केंद्र का नया नियम जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.