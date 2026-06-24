24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी! 60 KMPH की आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना

CG Mausam Samachar: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 40-60 KMPH तक हवाएं चलने का अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 24, 2026

CG Monsoon Alert

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (photo source- Patrika)

CG Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

Weather Department Alert: इन क्षेत्रों में बारिश और आंधी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवाएं और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

इसके अलावा सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है।

बिजली गिरने और पेड़ गिरने का खतरा

मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं। बिजली के खंभों, टावरों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। खराब दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात में भी बाधा आने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के दौरान उड़ने वाली वस्तुएं लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं। कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर दीवारों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

Monsoon Alert Chhattisgarh: मौसम विभाग की एडवाइजरी: क्या करें और क्या न करें

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है।

क्या करें

  • खराब मौसम के दौरान सुरक्षित और पक्के भवनों में शरण लें।
  • किसानों को खेतों में चल रहे कार्य अस्थायी रूप से रोकने की सलाह दी गई है।
  • पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें।
  • वाहन चला रहे हों तो सुरक्षित स्थान पर वाहन रोककर मौसम सामान्य होने का इंतजार करें।
  • घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें।
  • स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें।

क्या न करें

  • पेड़ों के नीचे खड़े न हों।
  • खुले मैदान, जलाशय, नदी, तालाब या नहर के आसपास न जाएं।
  • बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल चार्जिंग, विद्युत उपकरणों और धातु की वस्तुओं का उपयोग करने से बचें।
  • पानी के नल, पाइप और बिजली के खंभों को न छुएं।
  • तेज हवा के दौरान खुले स्थानों में खड़े रहने से बचें।

Chhattisgarh Rain Forecast: प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

लगातार बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी! 60 KMPH की आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vaibhav Mishra RI: रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI की पोस्टिंग, वैभव मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Vaibhav Mishra RI
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ की टैक्स चोरी! बिस्किट से लेकर पोल्ट्री कारोबार तक GST की रेड

Chhattisgarh GST Raid
रायपुर

Income Tax Transfer List: छत्तीसगढ़ आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले, देखें लिस्ट

Income Tax Transfer List
रायपुर

अब खुलेगा करोड़ों के नेटवर्क का राज! रायपुर के नव्या मलिक केस में आया बड़ा ट्विस्ट, जानें कौन है ये Drugs Queen?

Drugs Queen Navya Malik Case
रायपुर

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में नई बायोगैस नीति को मंजूरी, कचरे से बनेगा स्वच्छ ईंधन और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Cabinet Decision
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.