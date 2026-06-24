CG Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी! 60 KMPH की आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं। बिजली के खंभों, टावरों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। खराब दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात में भी बाधा आने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के दौरान उड़ने वाली वस्तुएं लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं। कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर दीवारों को भी नुकसान पहुंच सकता है।