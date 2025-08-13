13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के 203 संकल्प, 27 को मिला नया जीवन… 18 पंजीकृत अस्पतालों में एम्स इकलौता सरकारी

World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के मामले में पहले से संख्या बढ़ी हैं, लेकिन तमिलनाडु व दूसरे राज्यों जैसी जागरूकता नहीं आई है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

अंगदान (फोटो सोर्स- Getty Images)
अंगदान (फोटो सोर्स- Getty Images)

World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के मामले में पहले से संख्या बढ़ी हैं, लेकिन तमिलनाडु व दूसरे राज्यों जैसी जागरूकता नहीं आई है। प्रदेश में अंगदान के लिए 203 आवेदन मिले हैं। इनमें केवल 27 लोगों में ट्रांसप्लांट पूरा किया गया है। त्वचा, कार्निया, लिवर जैसे 34 अंग दान में मिले हैं। अच्छी बात ये है कि प्रदेश में अब कैडेवर व ब्रेनडेड मरीजों से भी अंग लेने की पॉलिसी बन गई है और अंग लिए भी जा रहे हैं। इन्हें जरूरतमंदों में अंग ट्रांसप्लांट किया जा रहा है।

आने वाले दिनों में डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने वाली है। जरूरी उपकरण के लिए फंड पहले ही दिया चुका है। प्रदेश में सोटो यानी स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुए करीब तीन साल हो रहा है। सोटो बनने के बाद अंगदान के केस बढ़े हैं, हालांकि जरूरत की तुलना में काफी कम है। प्रदेश में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा। लिवर ट्रांसप्लांट की संख्या काफी कम है।

हालांकि प्रदेश के बड़े तीन निजी अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा है। हार्ट व फेफड़े ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदेश के किसी भी अस्पताल में नहीं है। स्किन व कार्निया ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है, लेकिन ये ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी में शामिल नहीं है। ये जीवित व्यक्ति में किया जाता है। जबकि ब्रेनडेड मरीज से हार्ट, फेफड़े, अग्नाशय, किडनी, लिवर व आंत निकालकर दूसरे मरीजों को लगाया जाता है। प्रदेश में नेत्रदान कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

नई सुविधा: अब घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, CM साय ने ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ
बिलासपुर
सीएम ने स्वच्छता दीदियों के पखारे पांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

18 पंजीकृत अस्पतालों में एम्स इकलौता सरकारी

सोटो की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन के लिए 18 अस्पताल पंजीकृत है। इनमें एम्स इकलौता सरकारी अस्पताल है। एक-एक अस्पताल भिलाई व बिलासपुर का है। बाकी 16 अस्पताल राजधानी के हैं, जिनमें 15 निजी है। 8 अस्पतालों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजीयन कराया है। जबकि लिवर के लिए महज दो अस्पताल पंजीकृत है। लिवर ट्रांसप्लांट काफी क्रिटिकल होता है। हार्ट के लिए तीन बड़े निजी अस्पतालों का पंजीयन है। वहीं एम्स आने वाले दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने वाला है।

कितने घंटे सुरक्षित

कॉर्निया 72
हार्ट-फेफड़े 4-6
लिवर 6-12
किडनी 30
आंत 6
अग्नाशय 6

ट्रांसप्लांट पूरा

किडनी 21
लिवर 06 (आंकड़े घंटों में)

इतने आवेदन

किडनी 174
लिवर 27
अपर लिंब 02

ऑर्गन डोनेशन जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश में पहले की तुलना में अंगदान तो बढ़ा है, लेकिन अब भी यह काफी कम है। अच्छी बात ये है कि अब कैडेवर व ब्रेनडेड मरीजों से भी अंग लिया जा रहा है। इससे कई मरीजों को नया जीवन भी मिला है। - डॉ. सुनील खेमका, डायरेक्टर, श्री नारायणा अस्पताल रायपुर

ये भी पढ़ें

तिरंगे के रंग में रंगेगा बस्तर… इन 29 गांवों में पहली बार होगा ध्वजारोहण, दशकों तक नक्सली करते रहे राष्ट्रीय पर्व का विरोध
जगदलपुर
नक्सल गढ़ में तिरंगे की गूंज (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के 203 संकल्प, 27 को मिला नया जीवन… 18 पंजीकृत अस्पतालों में एम्स इकलौता सरकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.