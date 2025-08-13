World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के 203 संकल्प, 27 को मिला नया जीवन… 18 पंजीकृत अस्पतालों में एम्स इकलौता सरकारी

World Organ Donation Day 2025: छत्तीसगढ़ में अंगदान के मामले में पहले से संख्या बढ़ी हैं, लेकिन तमिलनाडु व दूसरे राज्यों जैसी जागरूकता नहीं आई है। प्रदेश में अंगदान के लिए 203 आवेदन मिले हैं। इनमें केवल 27 लोगों में ट्रांसप्लांट पूरा किया गया है। त्वचा, कार्निया, लिवर जैसे 34 अंग दान में मिले हैं। अच्छी बात ये है कि प्रदेश में अब कैडेवर व ब्रेनडेड मरीजों से भी अंग लेने की पॉलिसी बन गई है और अंग लिए भी जा रहे हैं। इन्हें जरूरतमंदों में अंग ट्रांसप्लांट किया जा रहा है।