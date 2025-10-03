Crime News: नशे के कैप्सूल बेचने वाले युवक को 10 साल कैद, 1 लाख रुपए लगाया अर्थदंड

Crime News: नशे का कैप्सूल बेचने वाले युवक को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि खमतराई बाजार में 29 अगस्त 2021 की दोपहर करीब 1.30 बजे चुमन पटेल (26 साल) निवासी आनंद नगर नशे का कैप्सूल बेच रहा था।