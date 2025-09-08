सड़कों से गायब ज़ेब्रा क्रॉसिंग! ई-चालान के शिकार हो रहे वाहन चालक, हादसे का बढ़ा खतरा..

सडक़ पार करने के लिए बने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान मिट जाने से अब वाहनों की रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। नतीजतन पैदल यात्रियों को बीच सडक़ पर रुक-रुककर गाडय़िां निकलने का इंतज़ार करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल का सही रखरखाव सडक़ हादसों की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो शहर में दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है।