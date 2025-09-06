Fake e-challan: सावधान! नकली ई-चालान से हो सकती है आपकी जेब साफ, तुरंत हो जाइए चौकन्ना

Fake e-challan: सड़क परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने चालान की जांच और भुगतान केवल विभाग की अधिकृत वेबसाईट के माध्यम से करें। विभाग ने बताया कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में ई-चालान से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनमें नकली ई-चालान बनाकर लोगों को झूठे संदेश भेजे गए।
इन संदेशों में संदिग्ध लिंक जोड़कर ट्रैफिक नियम तोड़ने का भय दिखाया गया और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी तथा बैंक खातों से पैसे हड़पने की घटनाएं हुईं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक चालान की जांच और भुगतान के लिए केवल अधिकृत वेबसाईट (https://echallan.parivahan.gov.in) का उपयोग करें।
वेबसाईट के ई-चालान पेज पर ‘पे ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक कर चालान नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद ‘गेट डिटेल’ पर क्लिक करने पर मोबाइल ओटीपी से सत्यापन होता है और चालान की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग ने कहा कि पुलिस और परिवहन प्रवर्तन अमला जब भी ई-चालान करता है, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर केवल अधिकृत वेबसाईट से ही एसएमएस भेजा जाता है।
Fake e-challan: इसलिए किसी संदिग्ध संदेश या लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ऑनलाइन भुगतान न करें। सड़क परिवहन विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। यदि किसी को संदिग्ध ई-चालान संदेश, कॉल या मोबाइल ऐप से जुड़ी धोखाधड़ी का सामना करना पड़े, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।