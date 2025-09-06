Fake e-challan: सावधान! नकली ई-चालान से हो सकती है आपकी जेब साफ, तुरंत हो जाइए चौकन्ना

वेबसाईट के ई-चालान पेज पर ‘पे ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक कर चालान नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद ‘गेट डिटेल’ पर क्लिक करने पर मोबाइल ओटीपी से सत्यापन होता है और चालान की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग ने कहा कि पुलिस और परिवहन प्रवर्तन अमला जब भी ई-चालान करता है, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर केवल अधिकृत वेबसाईट से ही एसएमएस भेजा जाता है।