एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट, डीजीपी को तामीली का आदेश..

रायसेन में 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के चलते बीते दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को 19 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था। तय तारीख पर कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए और अपना जवाब भेज दिया। रायसेन कलेक्टर की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया कि हमने मामले में अपील दायर कर दी है। ऐसे में न तो रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन किया जा सकता है और न ही कलेक्टर कोर्ट में हाजिर हो पाएंगे। कलेक्टर के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।