Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायसेन

एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट, डीजीपी को तामीली का आदेश..

mp news: रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के चलते हाईकोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया था लेकिन कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए...।

रायसेन

Shailendra Sharma

Sep 21, 2025

raisen collector
High Court issues warrant against Raisen Collector

mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी किया है। कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को तलब किया है। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के कारण रायसेन कलेक्टर को कोर्ट में तलब किया था लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुए जिसके बाद ये वारंट जारी किया गया है।

कलेक्टर के जवाब से कोर्ट नाराज

रायसेन में 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के चलते बीते दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को 19 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था। तय तारीख पर कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए और अपना जवाब भेज दिया। रायसेन कलेक्टर की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया कि हमने मामले में अपील दायर कर दी है। ऐसे में न तो रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन किया जा सकता है और न ही कलेक्टर कोर्ट में हाजिर हो पाएंगे। कलेक्टर के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।

ये भी पढ़ें

भरी सभा में रोते हुए आई महिला के सीएम मोहन यादव ने पोंछे आंसू, बोले- रोना मत बहन
रीवा
cm mohan yadav

डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश

रायसेन कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है। बता दें कि वर्तमान में रायसेन में अरूण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। जिस मामले पर कलेक्टर को वारंट जारी किया गया है वो एक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का है जिस पर रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश दिया था लेकिन उसका पालन नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें

एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..
डिंडोरी
dindori

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट, डीजीपी को तामीली का आदेश..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.