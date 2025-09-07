एमपी के इस शहर में लगे 111 सीसीटीवी कैमरे, चप्पे-चप्पे की हो रही निगरानी

CCTV- मध्यप्रदेश में नागरिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरों की हाईटेक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नया अत्याधुनिक निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर को हाईटेक निगरानी तंत्र मिला है। प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने शनिवार को सारंगपुर थाना परिसर से मिशन त्रिनेत्रम के अंतर्गत इस अत्याधुनिक सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का शुभारंभ किया। नए सिस्टम में शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहर के लोगों ने इस पहल की सराहना की है।