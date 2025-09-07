एमपी के इस शहर में लगे 111 सीसीटीवी कैमरे, चप्पे-चप्पे की हो रही निगरानी

CCTV- मध्यप्रदेश में नागरिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरों की हाईटेक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नया अत्याधुनिक निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर को हाईटेक निगरानी तंत्र मिला है। प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने शनिवार को सारंगपुर थाना परिसर से मिशन त्रिनेत्रम के अंतर्गत इस अत्याधुनिक सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का शुभारंभ किया। नए सिस्टम में शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहर के लोगों ने इस पहल की सराहना की है।
सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से सारंगपुर की सुरक्षा और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इसका शुभारंभ करते हुए कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह आधुनिक निगरानी तंत्र कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा सारंगपुर को स्मार्ट व सुरक्षित शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को नए सिस्टम के रूप में सौगात मिली है। मंत्री गौतम टेटवाल ने अधिकारियों को प्रणाली के सुचारु संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग करने को भी कहा।
मिशन त्रिनेत्रम में सारंगपुर में 111 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। ये शहर के 36 प्रमुख स्थानों को कवर करेंगे। हरेक कैमरा 8 मेगापिक्सल क्षमता का है। इनमें वैरिफोकल तथा पीटीजेड तकनीक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इससे वाहन के नंबर प्लेट भी आसानी से पढ़े जा सकेंगे। अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।